Plus d'infos sur le spectacle Sous Les Jupes Hommes à Lyon 5è arrondissement

Le spectacle Sous Les Jupes Hommes a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Lyon 2017.

Pour le Réveillon retrouvez Régis et Paul dans la comédie à succès de Lon Hill : Sous les Jupes des Hommes. C'est dans l'écrin de la salle Molière réouverte aux lyonnais que nous vous accueillon ce 31 Décembre. Régis est macho, Paul S'habille régulièrement en femme, et pourtant ils sont associés et amis dans la vie. Lorsque le premier apprend les agisssements du second ... c'est le drame, ou presque ! Le conflit est inévitable, Paul et Régis ont une virulente discussion, qui pourrait tourner au pugilat ... Un spectacle à la fois drôle et touchant où l'amitié sort triomphante. "Avec un style percutant, drôle et acide (...) cette pièce au rythme soutneu qui maintient les spectateurs en haleine, tout en laissant une bonne part aux rires et à la dérision." - Le Progrès De Loan Hill Avec Vincent Borel et Pierre-Jean Ducrest Galtié Durée 75mn Ouverture 30mn avant le déut du spectacle. Placement libre par zone tarifaire (catégorie 1 : parterre et loges / catégorie 2 : balcon) 5 places PMR en catégorie 1 (veuillez contacter les organisateurs.)