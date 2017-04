Plus d'infos sur le spectacle Secrets à Lyon 4è arrondissement

LE THEATRE DE LA CROIX ROUSSE présente ce spectacle

Secrets Claron McFadden / Trio Massot-Florizoone-Horbaczewski La soprano américaine Claron McFadden a demandé?à son public de lui confier un secret. Des histoires intenses et personnelles qu'elle a transposées en textes musicaux à la fois puissants et fragiles. En contrepoint, le trio Massot-Florizoone-Horbaczewski explore les frontières entre la musique de chambre, le jazz et les tapis sonores mélancoliques, et donne à ces secrets, lourds ou légers, une émotion qui palpite tout au long du spectacle. Accès personnes à mobilité réduite: 04 72 07 49 43