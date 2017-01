Plus d'infos sur le spectacle Mission Florimont à Lyon 2è arrondissement

SAS THEATRE DE L'ODEON (L.1-1061401/02/03) présente : ce spectacle.

Nomination "Meilleure pièce comique aux Molières 2010" ! 1534. Le roi de France est acculé de toutes parts. Son ultime espoir : Florimont de la Courneuve, le meilleur de ses agents... enfin de ceux qui lui restent... enfin, le seul qui lui reste. Objectif : Constantinople. Ses adversaires : des mercenaires plus terrifiants que des compagnies d'assurances, des traîtres Espagnols qui sentent les tapas à plein nez et même une femme au bonnet M. Florimont évitera-t-il tous les dangers ? Réussira-t-il sa mission ? Sommes-nous toujours obligés de poser ce genre de question dans un pitch ? Pour toute autre demande, ne quittez pas, un opérateur va vous répondre. Un voyage au coeur de la Renaissance. Une mission au péril de la vie des autres. Et surtout, le premier spectacle qui s'est fait flasher à 240. Réservations Personne à Mobilité Réduite : 04 78 82 86 30.