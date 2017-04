Plus d'infos sur le spectacle Karamzov à Lyon 2è arrondissement

Celestins,Theatre de Lyon présente ce spectacle

Les Frères Karamazov est une oeuvre vertigineuse et polyphonique qui nous parle de servitude et de liberté. De l'amour à l'abjection filiale, quatre frères se retrouvent face à la question de la responsabilité. Du grotesque au tragique, c'est une exploration des valeurs qui s'engage, repoussant toujours plus loin les limites de la folie. Jean Bellorini renoue, à travers sa mise en scène de cet écrit majeur, avec l'investigation des grands textes narratifs. Dessinant un fil étroit entre la musique et la parole, il éclaire toute la puissance lyrique d'une oeuvre d'exception en nous offrant un théâtre aux allures de fête.Tel un faiseur de rêves, Jean Bellorini fait renaître la violence du monde en lui donnant le rythme d'une danse et transcende la force d'une colère en poésie.Personnes à mobilité réduite : renseignements au 04.72.77.40.40