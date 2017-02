Plus d'infos sur le spectacle Guignol Et Les Lapins Samurais à Lyon 5è arrondissement

Gratuit pour les moins de 1 an(s)

Rien ne va plus au Gourguillon ! Des mystérieux êtres aux grandes oreilles et vêtus de kimono, jouent les kamikazes dans le Vieux-Lyon ! Quelles gognandises Guignol a bien pu faire lors de son voyage à Osaka pour s'attirer les foudres du Lapin-Senseï ? Guignol mène l'enquête ! Son fidèle compagnon Gnafron, l'y aidera bien volontiers ; l'occasion pour les plus célèbres compères de Lyon de goûter à du "civet de printemps" ! Quand les chapelets de rosette se transforment en nunchaku, l'on peut dire que les carottes cuites sont mangées crues ! Un pièce à bien "nemer" ! Une spectacle tout public familial de 3 à 12 ans.