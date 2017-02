Plus d'infos sur le spectacle Cold Blood à Lyon 2è arrondissement

Celestins,Theatre de Lyon présente ce spectacle

Fabuleux voyage au coeur de l'infiniment subtil, Cold Blood poursuit l'expérience initiée avec l'inoubliable Kiss & Cry par la chorégraphe Michèle Anne De Mey et le cinéaste Jaco Van Dormael.Alchimie sensible et inédite du cinéma, du théâtre et d'une « nanodanse » du bout des doigts, ce second opus dessine des images d'une bouleversante simplicité : les souvenirs que nous emportons lorsque nous passons de vie à trépas. Sur scène, les mains évoluent dans des décors de cinéma miniatures. Filmées en direct, les figures projetées restituent sur grand écran ce micro-monde animé dans un jeu d'illusion permanent. Cold Blood tient sa remarquable puissance émotionnelle en ce qu'il ne nous raconte rien de moins que la vie dans ce qu'elle a de plus infime, de plus dense et en somme, de plus essentiel.Personnes à mobilité réduite : renseignements au 04.72.77.40.40