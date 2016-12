Plus d'infos sur l'exposition Antarctica à Lyon

Préparez-vous pour un véritable voyage en Antarctique, cette terre uniquement accessible aux

missions scientifiques internationales. L'exposition Antarctica vous propose de pénétrer dans la beauté extraordinaire de cet oasis des glaces : plongez dans les profondeurs de l'océan Antarctique et promenez-vous sur la banquise, pour comprendre et ressentir l'équilibre fragile de ce monde isolé mais connecté au reste de la planète.

En 2015, dix ans après La Marche de l'empereur, le réalisateur Luc Jacquet, accompagné des photographes Vincent Munier et Laurent Ballesta, le plongeur des abysses, conduit une expédition polaire unique au monde nommée « Antarctica », afin de sensibiliser le grand public à la beauté et à la fragilité de ce continent et de ses habitants. La rencontre entre les équipes de l'expédition et le musée des Confluences donne lieu à une exposition sensible et inédite sur le continent antarctique, véritable ode à la biodiversité.

Au coeur de l'exposition, dans les pas des plongeurs et photographes, suivez un véritable parcours initiatique, là où personne ne peut aller. À travers des boites immersives, dans les profondeurs sous-marines, la biodiversité se développe dans des conditions extrêmes. Remontant progressivement

à la surface, entouré de manchots empereurs, un phoque de Weddell se fraye un chemin parmi le dédale des glaces. Arrivé au centre d'un cylindre de 16 mètres de diamètre et de 5 mètres de haut,

la banquise immaculée se déploie à perte de vue.

Une exposition conçue avec le soutien de Blancpain et en partenariat avec Wild-Touch, Paprika Films, Andromède, ARTE, IPEV, TAAF, CNRS

Site web : http://www.museedesconfluences.fr/billetterie-reservation-0

Infos réservation :

Groupes (à partir de 10 adultes) uniquement sur réservation (2 mois à l'avance pour une visite commentée; une semaine pour une visite autonome) Pour réserver: du lundi au vendredi de 10h00 à 17h00 reservations@museedesconfluences.fr Tel: 04 28 38 12 00