LE THEATRE DE LA CROIX ROUSSE présente ce spectacle

Vanishing Point Marc Lainé / les musiciens de Moriarty Dans sa vieille voiture, Suzanne roule pour rouler, sans savoir où aller. Caméras sur le capot, Marc Lainé et son équipe ont fait le voyage, déroulant 3200 kilomètres de routes droites et de grands espaces du Grand Nord québécois. Ils en ont rapporté des images magnifiques et ont transposé ce road movie sur scène. Les musiciens de Moriarty accompagnent ce voyage immobile vers les confins de mélodies rock fugitives et de ballades mélancoliques. Road movie musical Accès personnes à mobilité réduite: 04 72 07 49 43