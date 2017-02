Plus d'infos sur le concert Sheherazade - Ravel à Lyon 3è arrondissement

L'ORCHESTRE NATIONAL DE LYON présente ce concert

C'était en juin 2014 à l'Auditorium : sur un nouveau et fort beau texte commandé à l'écrivain franco-libanais Amin Maalouf, Leonard Slatkin et l'Orchestre national de Lyon recréaient une curieuse partition de Maurice Ravel, réalisée à la demande de Serge Diaghilev. L'oeuvre était en fait une adaptation de la symphonie Antar de Rimski-Korsakov, transformée en musique de scène pour une pièce de théâtre du Libanais Chekri Ganem. Destinée à s'insérer entre les actes de l'épopée d'Antar, poète et guerrier arabe, la musique avait été enrichie par Ravel d'un extrait de l'opéra Mlada, ainsi que de pages plus personnelles pour coudre les épisodes. S'apprêtant à franchir l'Atlantique pour une nouvelle tournée américaine, l'Orchestre national de Lyon a voulu réitérer l'expérience, et reprendre cette autre commande des Ballets russes, Daphnis et Chloé, histoire d'un jeune garçon parti à la recherche de celle qui lui a été ravie par des pirates. Quant à Shéhérazade, c'est la conteuse des Mille et une Nuits dont les incroyables récits ont ému le cruel Sultan Shahryar. On y entendra Hélène Hébrard, découverte par le public de l'Auditorium dans le rôle titre de L'Enfant et les Sortilèges en 2011. Entre mythes et féeries, le concert sera aussi l'occasion de découvrir une oeuvre nouvelle de Guillaume Connesson, compositeur associé de l'Auditorium-Orchestre national de Lyon.Personnes à mobilité réduite: 04 78 95 95 95