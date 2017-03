Plus d'infos sur le concert Gloria De Vivaldi à Lyon 3è arrondissement

L'ORCHESTRE NATIONAL DE LYON (L.1064009/1064010/ 1064011) présente ce concert

Le Ghislieri Choir & Consort compte désormais parmi les ensembles baroques les plus récompensés d'Italie et sa carrière s'internationalise rapidement ; de ce côté des Alpes il est régulièrement invité à se produire en France, au Festival d'Ambronay bien sûr, mais aussi à ceux de La Chaise-Dieu, Royaumont ou Besançon. Grand spécialiste de la musique sacrée italienne du xviiie siècle, son chef Giulio Prandi nous offre de redécouvrir les plus belles pièces chorales du Prêtre Roux. Exception faite d'un Stabat Mater, presque toute la musique religieuse de Vivaldi fut destinée au Pio Ospedale della Pietà de Venise, chargé de recueillir des orphelines ou des jeunes filles abandonnées. Giulio Prandi et ses ensembles nous restituent toute la magie de ces fabuleux chefs-d'oeuvre que sont le Gloria,le Magnificat ou le Dixit Dominus.Personnes à mobilité réduite: 04 78 95 95 95