Compagnie Cala présente : ce spectacle.

En imaginant, dès l'ouverture, une musique dont la clarté éblouit et la puissance tragique étreint, Georges Bizet a paré la Carmen de Prosper Mérimée d'une robe étincelante et fatale. Les airs, duos, choeurs et danses de cet opéra-comique - fleur du romantisme français qui demeure aujourd'hui encore le plus joué au monde - sont non seulement très entêtants, mais ils vivifient un théâtre bouillonnant de vie, où l'amour et ses ravages naissent et meurent sous le ciel de Séville et de ses férias. Son besoin viscéral d'indépendance la lie pourtant à la fatalité et provoque finalement sa perte. Un parfum d'épices et de braise passe sur Carmen, un goût de passion impossible, dont on devine d'emblée qu'il se règlera par le sang. Depuis plus d'un siècle, l'opéra français a le visage de Carmen, victime et prédatrice, bohémienne et princesse aux pieds nus, femme libre et femme moderne.