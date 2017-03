Plus d'infos sur le spectacle (h)ubris à Bron

ESPACE ALBERT CAMUS (L.135493/135494/136237) présente ce spectacle

Dans un univers qui mêle réalité virtuelle et danse, (H)ubris invite à une rêverie hors des normes et déjoue tous les repères. Le chorégraphe David Drouard, avec le concours de ses cinq danseurs breakers, sert magistralement ce prolongement de L'après-midi d'un Faune. Les corps servent d'écran à des projections vidéo, ils se tordent ou se dédoublent. Un spectacle nous plonge dans une mythologie moderne et contemporaine.Accès personnes à mobilité réduite: 04 72 14 63 40