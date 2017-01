Plus d'infos sur le spectacle Boxe Boxe Brasil à Bron

ESPACE ALBERT CAMUS (L.135493/135494/136237) présente ce spectacle

En 2010, Mourad Merzouki invitait un quatuor à cordes à partager la scène avec ses danseurs hip-hop. Jouant sur les contrastes et les similitudes entre danse, boxe et musique classique, Boxe Boxe en a déjoué les clichés, dans une fantaisie burlesque et poétique.Accès personnes à mobilité réduite: 04 72 14 63 40