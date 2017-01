Plus d'infos sur le concert Jeanne au bûcher à Lyon au 3 février 2017 à Lyon 1er arrondissement

L'OPERA DE LYON (L.1-126959/2-126960/3-126961) présente ce spectacle

Les derniers moments d'une Jeanne d'Arc exaltée et angoissée mis en musique par Arthur Honegger et en poésie par Paul Claudel, avec la force visionnaire de Romeo Castellucci pour traduire en sublimes images le mystique et le religieux.Accès personnes à mobilité réduite:04 69 85 54 54