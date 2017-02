Plus d'infos sur le concert Jazz Tribute To The King à Lyon 3è arrondissement

Compagnie Cala (L.2-114471/3-142711) présente : ce spectacle.

Venez revivre la grande époque du rock'n'roll avec un hommage poignant d'émotion et de sincérité au King du rock'n roll à travers plusieurs portraits de sa vie en musique immortalisé par son fan lyonnais et le plus représentatif, Frédéric Douki. Ce concert Live vous invite à découvrir ou redécouvrir les chansons les plus célèbres du King, celles qui, jadis, ont forgé la légende et qui, aujourd'hui encore, la perpétuent après plus de 60 ans ; depuis That's alright Mama des débuts jusqu'à My way des dernières tournées, en passant par Don't be cruel... mais sans oublier Love me tender, et puis les indispensables Hound dog et Suspicious minds... Orchestre Beat Big Band / Direction et chant : Patrick BENSOUSSAN Guest Star : Frédéric DOUKI Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04 72 07 98 58.