L'ORCHESTRE NATIONAL DE LYON présente ce concert

Tout trentenaire qu'il est, Fabien Gabel n'est plus seulement le jeune chef qui monte. Directeur musical de l'Orchestre symphonique de Québec, il est désormais invité par les plus grandes phalanges de la planète. Le revoici à l'Auditorium dans le cadre des Happy Days consacrés aux instruments à vent. Ce programme nous fera entendre quelques solos parmi les plus beaux du répertoire symphonique : la longue mélodie de flûte introduisant le Prélude à «L'Après-midi d'un faune», les imitations du rossignol, de la caille et du coucou réalisées respectivement par la flûte, le hautbois et la clarinette dans la Pastorale. Les «impressions agréables» promises par Beethoven ouvriraient presque la porte de l'univers debussyste si le Français n'avait affirmé que «voir un lever de soleil est une expérience plus précieuse que d'écouter la Symphonie pastorale» ! Mais la reine de ce programme sera la clarinette, grâce au concerto que lui offre Guillaume Connesson, compositeur associé de l'Auditorium- Orchestre national de Lyon ; cette refonte pour clarinette et orchestre de son concerto pour saxophone A Kind of Trane est présentée en première audition mondiale sous les doigts de François Sauzeau, soliste de l'ONL.Personnes à mobilité réduite: 04 78 95 95 95