Plus d'infos sur le spectacle Rimbaldiens à Villeurbanne

En 1870 et 1871, le jeune Arthur Rimbaud pose son regard à la fois sur le monde qui l'entoure et sur les émotions qui le traversent. Il est amoureux, révolté, enthousiaste, écorché, insouciant, fugueur, déjà voyageur... De sa plume de visionnaire, il remplit ses premiers carnets de textes d'une facture tantôt classique, tantôt abracadabrantesque.

C'est à cette découverte, à ces apprentissages humains et poétiques que Rimbaldiens invite, dans une création visuelle et sonore originale. La voix de la comédienne se mêle à une musique aux textures très actuelles. Le spectateur est convié à un voyage de dits et de sons sur une rivière tour à tour souterraine et résurgente avec des violons amplifiés, triturés, démultipliés par un système électronique manipulé in vivo.

Site web : http://www.theatredeliris.fr

