C'est l'histoire d'une famille qui survit. Une mère à la retraite, une fille un peu trop grosse pour trouver un boulot avec son diplôme de secrétaire, un père épuisé, le dos comme du verre, et un fils qui lave les voitures dans un garage... Ensemble, ils distribuent des prospectus. Ils ne voient plus personne, ils utilisent les mêmes mots, ils perdent leur identité, ils vivent en vase clos. Dans leur tête, ça rêve, ça divague, ça délire, ça explose... Dans ce conte moderne, chacun est enjoint de se gérer comme une entreprise. Les protagonistes des Invisibles, grotesques, légers, drôles et pourtant au bord du gouffre nous emmènent au coeur de l'aliénation néolibérale.