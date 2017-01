Plus d'infos sur le spectacle Les Enivrés à Villeurbanne

Quatorze personnages en quête de sens,

des hommes et des femmes aux visages très divers et qui souvent ne se connaissent pas : un directeur de festival de cinéma, une prostituée débutante, deux jeunes femmes modèles, deux banquiers et leurs épouses ainsi qu'un groupe de jeunes traders qui enterrent leur vie de garçon dans un restaurant végétarien.

Du crépuscule jusqu'à l'aube, ces personnages boivent jusqu'à un tel état d'ébriété, que chacun découvre au fil de la pièce et au fond de lui-même, des vérités essentielles insoupçonnées qui s'opposent, divergent, autant qu'elles se rejoignent.

Avec virtuosité, de situations loufoques en conditions dramatiques, Viripaev croise les personnages et les histoires.

Site web : http://www.theatredeliris.fr

Infos réservation :

04 78 68 72 68