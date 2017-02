Plus d'infos sur le spectacle Les Cendres de Pasolini à Villeurbanne

Un étudiant, français, maladroit et naïf, part sur les traces de Pasolini. Il débarque à Rome, sa ville d'adoption, sans rien connaître ni de l'artiste ni de son oeuvre. Alors qu'il tente d'esquisser son portrait, les fantômes de ses égéries, Maria Callas et Laura Betti, l'embarquent pour une initiation surprise : « découvrir un artiste et se découvrir soi-même ».

Un voyage teinté d'humour et de fraîcheur à travers les textes de Pasolini et de celles et ceux qui l'ont rencontré. Un hommage à l'artiste, à la poésie, au cinéma et à l'amour, forcément.

Site web : http://wwx.theatredeliris.fr

