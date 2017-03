Plus d'infos sur le spectacle Le Cid à Villeurbanne

L'histoire est connue. Rodrigue et Chimène sont amoureux. Leurs pères se disputent et Rodrigue, pour venger l'honneur du sien, tue le père de Chimène... L'amoureuse orpheline demande alors au roi la tête de l'assassin de son père. Embarrassant dilemme car l'ardent combattant Rodrigue, ayant triomphé des Maures, revient couvert de gloire et promu au titre de « Cid ». Mais rien ne parviendra à fléchir la détermination de Chimène qui réclame obstinément justice, alors même que son amour pour Rodrigue est intact. La pièce est aussi une lutte de générations, l'histoire de deux jeunes gens face aux héritages, aux lois sociales, aux codes familiaux et face à leur histoire. Si l'alexandrin est un corset, une armure même, n'est-ce pas pour mieux garantir la posture héroïque qui fait fi de la psychologie ? Ne donne-t-il pas crédibilité à un code de l'honneur qui pourrait s'appeler aujourd'hui la loyauté ou le courage ?

Date : mercredi 1 mars 2017 au samedi 11 mars 2017

