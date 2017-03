Plus d'infos sur le spectacle Gonzoo-Pornodrame à Villeurbanne

En 2014, une entreprise chinoise basée à Shanghai, spécialisée dans la création de logiciels, propose à « l'employé de l'année » une nuit avec une célèbre actrice pornographique japonaise. L'idée pourrait paraître incongrue si cette anecdote n'était réelle. Dans Gonzoo - pornodrame, c'est une femme, Léna, qui est consacrée « employée de l'année ». Après avoir récupéré son lot, Alex, hardeur vedette d'une boîte de production de films X, elle est percutée par une voiture. La conductrice prétendra avoir perdu le contrôle de son véhicule à cause d'un lion qui marchait sur le trottoir... Un témoin de l'accident prétendra, lui, qu'elle est morte à cause d'une offense faite au monde. Quant à Alex, il restera inconsolable. La marchandisation du corps et de la sexualité - miroir de la loi du marché - lance chacun dans sa quête de sens et dans une tentative de reprendre contact avec l'autre. Qu'est-ce qu'exister aujourd'hui ? Les fantômes de Jésus et Barabbas, figures révolutionnaires, seront ici convoqués. Comme deux tentatives de chasser, un instant, les marchands du Temple...

Date : mardi 7 mars 2017 au samedi 11 mars 2017

