Plus d'infos sur Oniré Partie 2 - Rêve des dessous d'ici Conférence-fiction au Théâtre - Le blÖffique Théâtre à Venissieux

Dès 10 ans

Durée : 1h30

Accès libre

Après 2 saisons passées à Vénissieux, invité par le Théâtre et avant de repartir pour Lausanne, le BERG (BlÖffiq European Research Group) propose de nous plonger dans les histoires fantasmées de Vénissieux.

Dans un décor mi-laboratoire, mi-cabinet de curiosités, vous assisterez à une conférence-fiction sur la thématique du rêve...

Cette conférence surréaliste et loufoque, menée par des scientifiques aux références poétiques et littéraires, vous entraînera dans votre intimité onirique et vous serez invités à partager des expériences d'immersion collective, pour visiter nos rêves, éveillés ...

Des petits laboratoires, proposés dans les 4 coins du Théâtre vous aideront à apprivoiser vos rêves.

Le Théâtre sera investi de toutes les traces des contributions des habitants qui ont permis la reconstitution d'une histoire fondatrice de Vénissieux, l'histoire de l'Unicum de Parilly, animal à trois têtes, qui, dans cette histoire de Vénissieux, reconstituée la saison dernière, fonda la ville en - 950.

Site web : http://www.theatre-venissieux.fr/saison-2016-2017/onire-partie-2-reve-dessous-dici

Infos réservation :

Jauge limitée à 80 personnes. Réservation conseillée.