Plus d'infos sur le spectacle Oniré Partie 1 - Promène-moi dans ta tête #2 Balade urbaine fictionnée dans le quartier du Centre - Le blÖffique Théâtre à Venissieux

CRÉATION

Dès 10 ans

Durée : 1h

Montage de textes issus de La forme d'une ville hélas, change plus vite que le coeur des humains de Jacques Roubaud, L'exilé de Sylvie Doiselet...

"Ce n'est pas facile de commencer cette lettre.

Te dire que je ne rentre pas tout de suite.

J'ai décidé de rester encore quelques jours.

Après tout, c'est ma ville. C'est là que je suis née.

Tu comprends, ce sont comme des retrouvailles... "

C'est une lettre... Une lettre écrite par une femme partie d'ici il y a longtemps. Elle est revenue depuis quelques jours et raconte les rêves qu'elle a faits d'ici quand elle était ailleurs. Avec vous et des ANarchéologues (chercheurs d'une science qui s'attache aux imaginaires d'un endroit pour en reconstituer les histoires), nous partirons sur les traces de cette correspondance inscrite à même la ville comme si l'urbain se faisait l'écho des rêves. La ville parle et en marchant ; vous lirez l'imaginaire du quartier du Centre, serez surpris par ce que vous y trouverez, par toutes ces traces présentes, les traces des rêves d'ici, ces récits qui surgissent au creux des interstices de la ville...

Site web : http://www.theatre-venissieux.fr/saison-2016-2017/onire-partie-1-promene-moi-tete-2

Infos réservation :

Jauge limitée à 30 personnes par déambulation. Réservation conseillée pour l'horaire de votre choix. Le lieu de rendez-vous sera communiqué ultérieurement.