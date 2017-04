Plus d'infos sur le spectacle Blockbuster - Collectif Mensuel à Venissieux

Théâtre, vidéo, musique

Dès 14 ans

Durée : 1h10

"Il y a une guerre des classes, c'est un fait, mais c'est ma classe, la classe des riches qui mène cette guerre et nous sommes en train de la gagner."

Warren Buffet - 2ème fortune mondiale.

Après leur flamboyante collaboration dans le jouissif "L'homme qui valait 35 milliards", le Collectif Mensuel et l'auteur Nicolas Ancion remettent le couvert pour notre plus grande joie. Leur nouvelle création nous convie à une fiction dans laquelle, prenant conscience de la violence de la classe dominante à son égard, le peuple décide de mener la riposte. Plus que jamais, les impertinents compères érigent l'humour en arme de contestation, permettant de traiter avec distanciation et connivence l'amère réalité que nous subissons.

"Blockbuster" est un mashup, montage utilisant des scènes de films existants à des fins parodiques. Il s'agit ici du détournement de grosses productions du cinéma américain porteuses de l'idéologie capitaliste pour créer un « film monstre » au service d'une fable insurrectionnelle. Doublages, musiques, bruitages sont assurés en live par les acteurs et les musiciens du collectif dans ce théâtre politique, utilisant la force de l'adversaire à rebours. Un grand moment !

Site web : http://www.theatre-venissieux.fr/saison-2016-2017/blockbuster

Infos réservation :

Plein tarif : 19 € Tarif réduit* : 12 € -15 ans : 8 € *lycéen(ne)s, apprenti(e)s, étudiant(e)s, parents de famille nombreuse, retraité(e)s, bénéficiaires du RSA, demandeurs/euses d'emploi, personnes en situation de handicap, intermittent(e)s du spectacle, détenteurs/trices du Pass Bizarre !