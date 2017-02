Plus d'infos sur le spectacle Nie Qui Tamola à Vaulx en Velin

Centre Culturel Charlie Chaplin, (L. 1-1370565/3-137066) présente:

Compagnie Les Trois Points de Suspension tout public à partir de 15 ans Nie? Qui Tamolae?voque avec un humour corrosif les e?checs de la de?colonisation, les scandales de la franc?afrique et les mirages de la libre circulation des hommes. Dans un dispositif fantaisiste, labyrinthe de 600 m2, les visiteurs découvriront une exposition, un one-man show documentaire (« La Grande saga de la Françafrique »), des expériences, des performances, de la poésie vaudoue, une conférence sur le rôle positif du réchauffement climatique, testeront des jeux vidéo ou installations mécaniques, se désaltèreront et se sustenteront dans l'espace convivial du maquis baobab avant de rouler des hanches au Grand Bal de DJ Yabon ! Cette re?trospective documentaire questionne avec impertinence et de?rision notre rapport a? l'alte?rite?, nos constructions identitaires, ainsi que le regard que nous portons les uns sur les autres. Focus sur La Grande saga de la Franc?afrique One-man show documentaire A? l'aube des inde?pendances, Jacques Foccart, futur directeur des affaires africaines, de?couvre, dans un village abandonne? du sud Dahomey, un livre ancestral qui lui procure les pouvoirs male?fiques ne?cessaires pour e?tablir les re?seaux occultes reliant la France a? l'Afrique. Ici commence le re?cit de la course effrénée du pouvoir hexagonal pour garder la mainmise sur les richesses de ses anciennes colonies. La Grande saga de la Franc?afrique convie, de 1958 a? nos jours, mercenaires, politiciens, hommes d'affaires et travailleurs humanitaires a? rejouer, entre trage?die, come?die musicale et documentaire, cette partie de l'histoire encore trop me?connue. Le Grand Bal de DJ Yabon aura lieu le vendredi 10 février uniquement. « L'installation fourmille d'objets insolites et technologiques. Suscitant notre curiosité, c'est avec étonnement que nous découvrons les trouvailles absurdes et loufoques d'une compagnie qui a érigé l'humour décalé au rang d'un art savamment maîtrisé ».