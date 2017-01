Plus d'infos sur le spectacle La Nonna à Vaulx en Velin

Centre Culturel Charlie Chaplin, (L. 1-1370565/3-137066) présente:

Une grand-mère centenaire dotée d'un appétit démesuré dévore une famille d'émigrants italiens dans les quartiers populaires de Buenos Aires. Etre asexué, tragi-comique, et grotesque, La Nonna donne à l'oeuvre de Cossa des cotés insolites et surnaturels. La Nonnaest-elle la métaphore de la mère qui dévore ses enfants ou la parabole d'un pouvoir vorace qui affame son peuple ? On est en plein drame ordinaire et pourtant on rit jusqu'au bout à travers cette fable grotesque. Né en 1934 à Buenos Aires, Roberto Cossa se fait connaître en 1964 avec Nuestro fin de semana. Dans ce week-end à la campagne, Cossa s'impose comme le peintre de la classe moyenne argentine, à la recherche d'un bonheur tout simple fait de joies quotidiennes mais pourtant problématique. Il incarne les frustrations d'une société en mal de réussite et à la recherche de son identité. Toutes ces petites gens des classes moyennes inférieures qui continu et d'espérer avec un acharnement vital que rien ne justifie, voilà bien le vivier des personnages du théâtre de Cossa. C'est que Roberto les connaît et les aime, ces gens de son quartier, ces fils d'émigrés italiens ou ces Argentins de souche déclassés. Ce qui les fait bouger, leurs rêves, leurs ambitions, leurs illusions, c'est aussi le ressort des pièces désabusées de Cossa. Mais les plages sur lesquelles échouent les rêves américains de ces émigrés de la vieille Europe n'ont plus d'au-delà. Visuel Natalie Royer D'après l'oeuvre de Roberto Cossa Mise en scène Natalie Royer Avec : Catherine Pavet, Juan Ramos, Pierre Germain, Renaud Béchet, Benoit Martin, Natalie Royer Lumières : Jean Tartaroli Distribution en cours Co-production : Théâtre de Vénissieux, Centre Charlie Chaplin, Vaulx en Velin