Plus d'infos sur le spectacle Depuis L'aube à Vaulx en Velin

Centre Culturel Charlie Chaplin, (L. 1-1370565/3-137066) présente:

Exergue Ecrabouiller la femme qu'on aime à coups de marteau faut se lever tôt ». Vincent Ravalec En 2013, par hasard, j'ai découvert le reportage de Sofie Peeters, jeune Bruxelloise ayant caché une caméra dans son sac pour témoigner des regards et des invectives de certains hommes à l'égard des femmes. Il y avait urgence. Et puis se sont confiées Lise, Estelle, Charlotte, Hélène, ma vendeuse de chaussures, ma bibliothécaire, des collègues de travail, ma mère. Toutes, nous avions comme une expérience commune : dans le métro, un homme me fixe avec insistance. Il regarde mes seins, mes chaussures. Je les ai achetées le lendemain de mon agression à Metz. Le mot « salope » fuse. Et si on inversait les rôles ? J'ai convié tout un cortège de femmes : les insultées, les violées, les excisées. Mais aussi les amazones, les victorieuses, les guerrières. Et toutes ensemble nous avons ri. Et les hommes ont pris la parole avec nous pour entonner en choeur cette jolie petite comptine : « Un homme ne peut faire l'amour si son pénis est mou et une femme ne peut faire l'amour si sa vulve est sèche ». Pauline Ribat Pauline Ribat écriture et mise en scène Avec Pauline Ribat, Florian Choquart et Lionel Lingelser Joséphine Serre collaboration artistique Laurent Schneegans création lumière Florian Choquart création musicale Cécile Box création costumes Jean-Baptiste Manessier scénographie Avec le regard complice de Clément Peyron Production : Le Pilier des Anges – Théâtre Roublot Coproduction : Château Rouge, scène conventionnée d'Annemasse, Espace Malraux, scène nationale de Chambéry Avec l'aide de la DRAC Rhône-Alpes, du Conseil Général de Savoie et de la Ville de Chambéry Avec le soutien de la Chartreuse – CNES Avec la participation artistique du Jeune Théâtre national