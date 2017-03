Plus d'infos sur le spectacle Carson à Vaulx en Velin

Centre Culturel Charlie Chaplin, (L. 1-1370565/3-137066) présente:

Exergue Carson McCullers (1917 1967) L'enfant Carson a été bercée dans la communauté noire du Deep South en Géorgie. La ségrégation alimente le feu de son écriture. « Avec ton premier livre, on a su que tu aimais les nègres, et avec celui-ci on comprend que tu es une gouine. On ne veut pas de gens qui aiment les nègres et les pédés dans cette ville. » Voix du Ku Klux Klan au téléphone du domicile de Carson à la publication de Reflets dans un oeil d'or. Puis la musique commença. (...) Pendant une minute l'ouverture hésita. Une promenade ou une marche. Comme si Dieu se pavanait dans la nuit. Brusquement elle se sentit glacée extérieurement et, seule, la première partie de cette musique était chaude dans son coeur. Elle ne put même pas entendre les sons qui suivirent ; elle attendait, glacée, les poings serrés. Puis la musique reprit, plus impérieuse et plus puissante. Cela n'avait rien à faire avec dieu. C'était elle, Frankie, marchant dans la lumière du jour et toute seule dans la nuit. Sous le chaud soleil et dans le noir avec tous ses plans et ses sentiments. Cette musique était elle... son moi réel. Carson McCullers Bruno Boëglin mise en scène, assisté de Marie-Paule Laval et Romain Laval Avec Agnès Laroque, Marie-Paule Laval, Emma Rolland, Gabriel Dekeirschieter, Laetitia Lalle Bi Bénie, André Blatter, Joël Toussaint, Gabriel Laval Esparel, Bruno Boëglin Saxophone, clavier, composition Olivier Granger Guitare électrique, objets sonores Dan Mariotte Voix, percussions, harmonica Joël Toussaint Romain Laval traduction de la pièce The Member of the wedding de C. McCullers Seymour Laval scénographie, lumière, vidéo Gabriel Guenot régie générale Elvis Dagier et Mathieu Laville construction décor Christelle Crouzet peinture Catherine Ray costumes Gabriel Laval Esparel administration Le Théâtre du Désordre des Esprits – Compagnie Bruno Boëglin est subentionné par la DRAC Rhône-Alpes et la Ville de Lyon.