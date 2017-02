Plus d'infos sur le spectacle Jean-luc Lemoine à Tassin la Demi Lune

Espace Culturel l'Atrium (L. 1-1088996 2-1088997, 3-1088998) présente ce spectacle

Face au succès de son one man show, et après avoir goûté à l'accueil chaleureux du public belge fin 2015, Jean-Luc Lemoine sera de retour pour une date exceptionnelle au Cirque Royal de Bruxelles. De son petit ton tranquillement moqueur, il s'amuse des effets de la célébrité, livre ses réflexions sur la bêtise ordinaire, s'étonne des faits divers les plus loufoques, et surtout, ne se refuse aucun sujet. En clair, il décrypte la société à sa manière et propose un one-man show en perpétuelle évolution. Alors que vous ayez manqué le début ou pas, foncez ! Réservations Personnes à Mobilité Réduite : 04 78 34 70 07