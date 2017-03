Plus d'infos sur le spectacle Monsieur Nounou à Pusignan

Quand TEX endosse le costume... Mrs Doubtfire n'a qu'à bien se tenir !

Monsieur et Madame Veauluisant ont décidé de renvoyer Justine, la nourrice de leur progéniture à cause de la légèreté de ses moeurs, et de la remplacer par une autre. Balivet, un jeune clerc de notaire qui en pince pour Justine, s'introduit en secret chez Monsieur et Madame dans le but de la séduire. Mais c'était sans compter sur Médard amoureux transi, impulsif et jaloux, qui le surprend et menace de le tuer.

Le clerc de notaire se réfugie alors dans la chambre de Justine et en ressort... En nounou...

Une pièce de : Georges Feydeau et Maurice Descaillères. Mise en scène : Luq Hamett Avec : Tex

Date : dimanche 12 mars 2017

