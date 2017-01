Plus d'infos sur le spectacle Dom Juan 2.0 à Pierre Benite

SAISON MDP 2016 2017 ouverture des portes à 19H30 info réservation 04 78 86 62 90

Créée en juin 2014, l'une des toutes dernières créations du théâtre des Asphodèles, propose une mise en scène forte et actuelle avec 7 comédiens au plateau portant magnifiquement le texte de Molière. S'ajoute à cela une réflexion sur les rapports humains d'aujourd'hui, une mise en miroir touchante par la simplicité et l'honnêteté de ces acteurs qui se livrent entre eux comme au public. Elle introduit de façon ludique un théâtre au présent que l'on pourrait qualifier de théâtre « 2.0 ». Mise en scène et adaptation : Luca Franceschi Décor : thierry Auzer, Vincent Guillermain Lumières : Romuald Valentin Costumes : Zoéline Gétin Photos : Jean-Marie Refflé Interprètes : Serge Ayala, Gaëlle Konaté, Robert Magurno, Manuel Olinger, Fabio Sforzini, Frédéric Tessier, Jennifer Testard Création du Théâtre des Asphodèles :