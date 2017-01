Plus d'infos sur le spectacle Oui ! à Meyzieu

LA VILLE DE MEYZIEU (1-144634/37) présente ce spéctacle

THEATRE VILLE DE MEYZIEU - SACCO & VANZETTI LE 02/12/16PMR : 04 78 04 07 33OUI !Une comédie de Pascale RocherMise en scène : Rodolphe SandDistribution : Pascal Rocher, Ariane Zantain, Laurent HugnyDans leur petit pavillon de banlieue, Valérie et Stéphane sont dépassés par l'organisation de leur mariage et décident de faire appel à un spécialiste. Walter Craig, Wedding Planner tout droit sorti du Marais, réalise l'exploit de « passer le périf » pour leur proposer ses services. Une rencontre improbable et explosive.Durée : 1h15