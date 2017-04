Plus d'infos sur le spectacle Vertiges à Lyon 4è arrondissement

LE THEATRE DE LA CROIX ROUSSE (L.1-1054499/2-1054500/3-1054505) présente ce spectacle

Vertiges Nasser Djemaï Après plusieurs années d'absence, Nadir décide de se rapprocher des siens pour s'occuper de son père, dans cet environnement qui lui est à la fois familier et étranger. Il se retrouve englouti dans un intérieur où tous les miroirs sont déformants, avec une famille engluée dans ses paradoxes et son aveuglement. Vertiges est une plongée onirique au coeur d'une famille, dans une cité. Une fable, drôle et cruelle, hors des clichés. Accès personnes à mobilité réduite: 04 72 07 49 43