Plus d'infos sur le spectacle Und à Lyon 2è arrondissement

Celestins,Theatre de Lyon présente ce spectacle

Une femme attend un homme. L'homme est en retard. Alors elle parle. Und traite du jeu trouble qui se noue entre deux êtres, entre duo et duel, désir et angoisse, bras de fer et partie d'échecs. D'une présence bouleversante, la célèbre soprano Natalie Dessay fait ici ses premiers pas de comédienne et passe telle une funambule du rire aux larmes, de la séduction aux cris, dans un jeu d'une grande finesse. Avec pour décor de menaçantes lames de glace suspendues, les mots se mêlent à la fonte de cette forteresse gelée dans la musicalité d'une pluie incessante. Formidable expérience sensorielle, Und explore toute l'ambiguïté des relations amoureuses et tente de donner un sens à notre existence en affirmant le pouvoir d'une parole érigée en arme de combat.Personnes à mobilité réduite : renseignements au 04.72.77.40.40