Une comédie de Jacques Chambon

Avec Jacques Chambon et Laurent Lacroix

Panique pendant la campagne électorale ! Bertrand Ballandard, le favori de l'élection présidentielle a disparu !

Francis, le réceptionniste de l'Hôtel des Voyageurs ne le sait pas, et s'en fout complétement. Il va, comme tous les soirs, accueillir son lot de voyageurs ensommeillés, de couples illégitimes et de fêtards aÌ 3 grammes. Et pourtant, cette nuit ne ressemblera aÌ aucune autre.

Une comédie de Jacques Chambon

Le prix des places est compris entre : 21.80 et 26.80 ?

Date : samedi 1 octobre 2016 au samedi 6 mai 2017

