Dans un lieu inventé par eux, trois personnages, en quête de l'essence des choses, vont jouer leur représentation du monde. Folie et Poésie se reconnaissent dans leur aspiration commune à la beauté... Un spectacle excentrique, burlesque, sans logique, ni sens, va naître dans ce lieu où tout est faux, mais où l'enchantement est encore possible.

Au public la liberté d'interprétation...

Considéré comme un ennemi du régime soviétique, fauché par la répression stalinienne, Daniil Harms est mort en détention psychiatrique en 1942, à l'âge de 37 ans. Il fut un précurseur de l'absurde et compte aujourd'hui parmi les plus grands écrivains russes. Il créa un monde fantastique, à la fois incroyablement absurde, imprévisible, transparent, désordonné et infiniment drôle... et ressemblant, parfois, étrangement au nôtre.

«... Seules m'intéressent les "absurdités", ce qui n'a aucun sens pratique. La vie ne m'intéresse que quand elle se manifeste de manière absurde...» Daniil Harms

