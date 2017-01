Plus d'infos sur le spectacle Silence, on Tourne ! à Lyon

Le spectacle Silence, on Tourne ! a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Lyon 2017.

Une Comédie de Patrick HAUDECOEUR et Gérald SIBLEYRAS mise en scène par Patrick HAUDECOEUR. Avec Isabelle SPADE, Philippe UCHAN, Patrick HAUDECOEUR, Nassima Benchicou, Jean-Pierre MALIGNON, Stéphane ROUX, Véronique BARRAULT, Adina CARTIANU, Gino LAZZERINI, Patricia GREGOIRE et les Musiciens Jean-Louis DAMANT et Jean-Yves DUBANTON.

Une équipe de cinéma a investi un théâtre pour le tournage d'un film. Aujourd'hui, on tourne la séquence du mari trompé qui interrompt une représentation pour tuer l'amant de sa femme qui est dans la salle. Le tournage ne va pas se passer comme prévu, c'est le moins qu'on puisse dire ! Quant au public, il fait partie de l'histoire, ce sont les figurants du tournage...

