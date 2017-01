Plus d'infos sur le spectacle Sea Girls à Lyon 2è arrondissement

Le spectacle Sea Girls a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Lyon 2017.

Celestins, Theatre de Lyon présente ces spectacles.

Du 18 au 31 décembre 2016 | Grande SalleBroadway, la musique retentissante d'un big band. En contre-jour, des danseuses paradisiaques arborant les tenues dignes des plus fameuses revues. Descente d'escalier, port de tête altier, chorégraphie affûtée. Attention, le grand show va démarrer ! Plumes, paillettes et rubans... Rien n'est trop beau pour les Sea Girls. Ce soir, les quatre belles sortent le grand jeu. Dans cette mise en scène signée Philippe Nicolle, de la compagnie 26 000 Couverts, on se délecte du caractère burlesque de chaque situation. On rit de les voir se chamailler telles des chiffonnières, se déchirer comme au cinéma et s'aimer sur des airs d'opéra. Bref, de la revue comme jamais vue pour un moment fantasque et décalé de pur divertissement.Personnes à mobilité réduite : renseignements au 04.72.77.40.00