Plus d'infos sur le spectacle San Antonio - Les vacances de Berurier à Lyon

Le Vieux réussit à convaincre San-Antonio, Bérurier et Pinuche d'embarquer sur le « Mer d'Alors ». L'objectif est de résoudre les mystérieuses disparitions qui ponctuent chaque croisière du bateau. Afin de faire plus authentique et plus naturel, chacun embarque avec ses proches : San-Antonio avec sa mère, Pinuche avec sa femme, Bérurier avec sa femme Berthe et sa nièce Marie-Marie, tandis que le Vieux embarque son chauffeur et laisse à quai sa maîtresse. Embarque également le dernier amant en date de Berthe Bérurier, monsieur Félix. Agitation garantie.

Après avoir adapté San-Antonio chez les « gones », Bruno Fontaine endosse de nouveau tous les personnages de cette improbable croisière. La saveur du texte de Frédéric Dard et la virtuosité du comédien se mettent au service d'une enquête s'annonçant des plus réjouissantes...

Je Ve Sa > 20h30

Di > 17h

Site web : http://theatre-des-marronniers.com/

Infos réservation :

8/12/15€ - 04 78 37 98 17