Plus d'infos sur le spectacle Salut Salon à Lyon 3è arrondissement

Encore un Tour (L.2-1062844 3-1062845) présente ce spectacle.

Le quatuor Salut Salon a été créé à Hambourg en 2000 par les violonistes Angelika Bachmann et Iris Siegfried. Les quatre jeunes femmes, virtuoses, drôles et passionnées, sillonnent le monde depuis plus de 10 ans déjà. Salut Salon donne plus de 150 concerts par an et se produit dans le monde entier. Leur formidable maîtrise musicale alliée à un sens de l'humour extraordinaire a déjà conquis le public allemand mais aussi, la Corée, le Japon, l'Inde, le Brésil et l'Amérique du Sud... ARTE leur a consacré un documentaire diffusé en mars 2014. Depuis, le final de leur spectacle a été visionné près de 20 millions de fois sur You Tube. Leur nouvel album « Carnival Fantasy » est sorti chez Warner Classics en janvier 2016. Un concert exceptionnel avec comme fil rouge Camille Saint-Saens et Le Carnaval des Animaux dans une interprétation irrésistible. C'est drôle, inattendu, décoiffant et terriblement séduisant. A ne pas manquer... Réservations pour les personnes à mobilité réduite : 04 73 62 79 26