Process Comedy à Lyon 2è arrondissement

De et avec : Quentin Lesaffre et Bertrand de Ruyer

Grâce à leurs anecdotes hilarantes et leurs imitations déjantées de Benoit Poelvoorde, Fabrice Luchini, Nicolas Sarkozy et bien d'autres... Vous apprendrez à mieux vous connaître par l'humour et l'autodérision.

Préparez-vous surtout à découvrir la vraie personnalité de ceux que vous fréquentez tous les jours dans votre vie privée et au travail ! Dans cette comédie inspirée de la Process Communication®, un modèle issu de l'Analyse Transactionnelle, vous saurez enfin qui vous êtes et à qui vous avez affaire...

Les secrets de la communication vous seront enfin dévoilés par un duo de choc : un coach formateur (Quentin Lesaffre, Franck Jouret ou Roger Contebardo en alternance), accompagné d'un imitateur humoriste (Bertrand de Ruyver, Mathieu Schalk ou Yann Jamet en alternance) qui incarne à merveille les plus grandes personnalités du show-business fran?ais.

Le spectacle à voir en famille, entre amis et en équipe pour mieux se comprendre !

PROCESS COMEDY - COMEDIE ODEON

Le prix des places est compris entre : 21.80 et 26.80 ?

Date : lundi 20 mars 2017 au lundi 26 juin 2017

PROCESS COMEDY - COMEDIE ODEON