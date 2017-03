Plus d'infos sur le spectacle Olivier De Benoist à Lyon 1er arrondissement

Dans son nouveau spectacle intitulé "0 / 40 ans", Olivier de Benoist s'interroge sur ce qui l'intrigue le plus en ce moment : la crise de la quarantaine.

Il a 40 ans et aucun symptôme d'une quelconque crise à l'horizon, ce n'est pas normal ! Il veut vivre comme les autres cette étape où l'homme rejette tout.

Il va ainsi provoquer le destin et créer toutes les conditions et situations imaginables pour vivre une vraie crise, SA crise de la quarantaine. Lui qui a dit oui à tout jusqu'à présent va cette fois se rebeller et montrer le visage d'un nouvel homme.