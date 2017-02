Plus d'infos sur le spectacle Nawell Madani à Lyon 3è arrondissement

LES DERNIERS COUCHES (L3-1005275) présentent en accord avec GCP, BBP et DMPROD avec D8 et Skyrock ce spectacle.

Prenez une belge. Enlevez l'accent et l'odeur de moule frite, rajoutez lui un sourire ravageur et de l'humour, vous obtenez Nawell Madani ! Observatrice, drôle, énergique, vénère, souriante, danseuse, animatrice télé et comédienne, Nawell vous dit tout sur scène ! ?La vie quotidienne, les couples, les femmes et aussi la Belgique comme on ne vous en a jamais parlé !! Réservations PMR : 04 73 14 65 45.