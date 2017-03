Plus d'infos sur le spectacle Morgane Chavot ou l'épouvantable origine des arcs-en-ciel à Lyon

Reprogrammée !

Dans son One Momo show, Morgane Chavot vous invite à retracer

son histoire de femme.

Avec une langue corrosive et bien pendue, elle vous dira tout même ce que vous n'avez pas envie d'entendre. Elle titille, désopile et questionne sur des sujets sensibles comme la parité femme-homme, le racisme ou encore la boulimie. Une véritable tornade d'émotions et d'énergie mêlant stand-up, chant, danse, personnages.

Un pamphlet décomplexé sur le plaisir féminin et les relations sociales.

Infos réservation :

www.lenombrildumonde.com 04.72.07.04.44