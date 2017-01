Plus d'infos sur le spectacle Mariage(s) à Lyon

Théâtre musical, d'après (entre autres) Une demande en mariage et l'Ours d'Anton Tchekhov

Parlons d'amour ! Parlons d'amour avec légèreté ! Parlons d'amour avec drôlerie et une pointe de gravité. Parlons de ce mystère insondable qui unit deux êtres, deux corps, deux âmes.

Mariage(s) s'articule autour de deux pièces en un acte d'Anton Tchekhov, deux petits bijoux classiques dont le brillant, la drôlerie et l'impertinence ne cessent encore aujourd'hui de nous éblouir. Pour aborder le "t'aime", des séquences muettes et burlesques viendront émailler l'action mais aussi de drôles de chansons d'amour, des récits comiques, des fantasmes, des histoires de mariages hautes en couleurs, des histoires sans lendemain ou pour toute une vie, le tout en musique et en chansons...

Alors, oui ! Parlons d'amour !

« Mon premier c'est désir, mon deuxième du plaisir, mon troisième c'est souffrir,...c'est pourquoi je te fais ma non demande en mariage. Embrasse-moi, idiot ! Comme un ouragan qui passait sur moi l'amour a tout emporté. Non, ne me quitte pas, il faut oublier tout peut s'oublier, avec le temps va tout s'en va. L'amour c'est du pipeau, c'est bon pour les gogos !... »

Me Je Ve Sa > 20h30

Di >17h

Site web : http://theatre-des-marronniers.com/

Infos réservation :

8/12/15€ - 04 78 37 98 17