Plus d'infos sur le spectacle Les Cavaliers à Lyon 1er arrondissement

Athènes, Vme siècle avant J-C, sur l'agora, deux serviteurs se plaignent de leur condition car leur maître, Peuple, s'est acquitté des services de Paphlagon qui les tyrannise. Subtilisant l'oracle que Paphlagon gardait jalousement, ils découvrent que celui-ci doit être remplacé par un être pire que lui : Charcutier. Commence alors une querelle entre les deux hommes, qui se transforme rapidement en véritable campagne électorale, mêlant démagogie, ruse et hypocrisie. La pièce emmène le spectateur au coeur de la démocratie athénienne, avec ses protagonistes prêts à tout pour gagner le pouvoir et l'appui du peuple qu'ils manipulent. Spectacle créé avec le soutien du Département de la Savoie et de la Communauté de Communes Coeur de Savoie, à l'issue d'une résidence de création au Centre Artistique Départemental de Montmélian. La Compagnie Autochtone est conventionnée par la Communauté de Communes Coeur de Savoie. Compagnie Autochtone Mise en scène : Loïc Puissant Comédiens : Lodoïs Doré, Steven Fafournoux, Franck Fargier et Pol Tronco Costumes : Julie Lascoumes Lumières : Guillaume Rimet Décor : Roland Puissant Accessoires : Clémentine Aguettant