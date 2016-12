Plus d'infos sur le spectacle Le Succès De L'annee à Lyon 5è arrondissement

Le spectacle Le Succès De L'annee a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Lyon 2017.

Ils sont deux, ils sont beaux, ils sont jeunes (surtout l'un !), ils sont bourrés de talents (surtout l'autre !). Leur soif de succès va les pousser à tous les excès, leur folie créative va les propulser aux sommets de la gloire ! Mais vont-ils accepter d'en payer le prix ? Max Bennet et Brandon Bridges vous invitent (mais faut quand même payer !) à assister au Succès de l'année !!! La nouvelle comédie de Loan Hill, après les succès de Sous les jupes des Hommes et Sous les jupes des hommes 2, dans la magique Salle Molière. Un réveillon sous le signe du rire. De loan Hill Avec Pierre-Jean Ducrest Galtié et Vincent Borel Durée 70mn. Placement libre par zone tarifaire (catégorie 1 : parterre et loges / catégorie 2 : balcon) Places en PMR en catégorie 1 (merci de contacter les organisateurs en préalable). Ouverture des portes 30mn avant le début de spectacle.