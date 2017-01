Plus d'infos sur le spectacle Le Mariage Nuit Gravement à Lyon 2è arrondissement

SAS THEATRE DE L'ODEON (L.2-1061402) présente ce spectacle.

Une comédie écrite et mise en scène par Elodie Wallace et Pierre Léandri « Business woman » et « homme au foyer » : chez Sophie et Romain autant dire que c'est le monde à l'envers ! Chacun y trouve son compte, jusqu'au jour ou Micheline Du Puy Montbrun, bien décidée à marier son fils débarque à l'improviste afin de rencontrer la fameuse Sophie... Le hic, c'est qu'elle ne se doute pas que son viril de Rominou se prend pour une « desperate housewife »... Les mariages c'est comme les enterrements, c'est bien seulement quand on est pas dans la première voiture ! Portes qui claquent, qui pro quo, et courses poursuites, attention, une comédie explosive ! CRITIQUES PRESSE « On assiste sur scène et dans la salle, à un vrai moment de bonheur [...] Une véritable bouffée d'air frais amené par ces comédiens au talent certain » LE DAUPHINE « Une pièce enjouée de quiproquos et de situations cocasses, où des acteurs complètement imprégnés de leur rôle entre sans complexe en interaction avec le public » MIDI LIBRE « Louons la mise en scène qui est une merveille de trouvaille, pleine de surprises, de retours en arrière étonnants, d'inventivité et de rythme ». NICE MATIN Réservations PMR : 04 78 82 86 30