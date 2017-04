Plus d'infos sur le spectacle La Guerre Des Meres à Lyon 7è arrondissement

La famille c'est souvent du sport, et tous les coups sont permis !

A ma droite : Armelle de Kermédec, dit le crochet de Saint Brieuc la cinquantaine, bon chic bon genre, 4256 combats, 4256 victoires (toutes avant la limite), invaincue.

A ma gauche : son challenger, Gisèle Lopez, dit El Toro, la cinquantaine, sans filtre et sans gêne, que du combat de rue ; ne supporte pas la défaite.

Et pour compter les points, Julie et son fiancé Antoine qui voulaient juste préparer leur mariage sereinement. Mais ça, c'était avant !

Après Vice Versa et C'est bien Fée pour moi !, voici La Guerre des Mères, la nouvelle comédie de Réda Chéraitia, qui nous plonge dans l'enfer des relations familiales ; entre petites bassesses et grosse mauvaise foi, nos deux mamans ne vont pas oeuvrer pour la paix des ménages ! Mais c'est bien connu : quand on se marie, on épouse aussi la famille de sa moitié et surtout Sa Mère ! Et il est possible que cela vous rappelle quelque chose !

Des personnages savoureux, des répliques piquantes servies par un quatuor de comédiens d'exception au service du rire,... mais pas que !